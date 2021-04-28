أمراء المناطق يستعرضون جهود مكافحة كوفيد 19

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وفي بداية الاجتماع رفع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وأمراء المناطق أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على ما تلقاه وزارة الداخلية وإمارات المناطق ومختلف الجهات الحكومية من دعم مستمر ورعاية كريمة، أسهمت في تحقيق مبادراتها ضمن مستهدفات «رؤية 2030» خلال السنوات الخمس الماضية، وتنفيذ مهامها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز ما توصلت إليه اجتماعات التنسيق بين وزارة الداخلية وإمارات المناطق خلال الفترة الماضية.
وفي نهاية الاجتماع توصل الأمراء لعدد من التوصيات تمهيدا لرفعها لخادم الحرمين الشريفين.
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