خادم الحرمين يؤكد أهمية العناية بالتاريخ الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أهمية العناية بالتاريخ الوطني، ونشر المحتوى التاريخي للجميع، والاطلاع عليه والاستفادة منه.

ونوه خادم الحرمين خلال ترؤسه أمس، - عبر الاتصال المرئي ـ الاجتماع الـ51 لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، بجهود الدارة خلال 50 عاما منذ إنشائها، وما تتطلع إليه في المستقبل وفق رؤية المملكة 2030.

بعد ذلك ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر عددا من القرارات منها: الموافقة على استراتيجية الدارة وخطتها التنفيذية للأعوام (2021 - 2023)، وإقرار سياسة حفظ الأوعية التاريخية وتصنيفها، ومشروع تعزيز الهوية الوطنية باستثمار بطاقات الهوية السعودية.

كما وافق المجلس على برنامج الاحتفاء بمرور 50 عاما على تأسيس الدارة في العام المقبل.

وصادق المجلس على الحسابين الختاميين للدارة للعامين الماليين (1441 ـ 1442هـ)، وإحاطة المجلس بأنشطة الدارة الثقافية التي نفذت خلال العام.