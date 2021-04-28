القبض على 4 أشخاص يتاجرون بالأموال المزيفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على 4 أشخاص امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية، قبضت على 4 أشخاص، مواطن و3 مقيمين من الجنسية السودانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الخامس والسادس، امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة، من خلال ترويجهم لبيع ما يعادل 8.000.000 دولار أمريكي مزيفه مقابل مبلغ 2.000.000 ريال سعودي، متخذين من وحدة سكنية بأحد أحياء الرياض مقرا لهم.



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