تسجيل 1045 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 983 حالة

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وأكدت الوزارة في بيانها أهمية لبس الكمامة وترك مسافة والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مهيبة بالجميع ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.
إجمالي الحالات 414,219
حالات التعافي 397,587
الوفيات 6922
الفحوصات المخبرية 64,782
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