تسجيل 1045 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 983 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1045 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 983 حالة، ووفاة 9 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9710 حالات، منها 1277 حالة حرجة. وأكدت الوزارة في بيانها أهمية لبس الكمامة وترك مسافة والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مهيبة بالجميع ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة. إجمالي الحالات 414,219 حالات التعافي 397,587 الوفيات 6922 الفحوصات المخبرية 64,782

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