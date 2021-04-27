شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مختبر " PCR " لفحص كورونا بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم مختبر الجزيئات الحيوية PCR ، بالمختبر الإقليمي وبنك الدم بصحة المحافظة ، الذي يتيح إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا "كوفيد 19".

ورفع سمو محافظ حفر الباطن الشكر والتقدير لولاة الأمر- حفظهم الله - على ما يولونه من عناية فائقة بصحة المواطن والمقيم، وبما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم سخي واهتمام كبير من قيادة البلاد - حفظها الله - والتوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة، مثمناً الجهود التوسعية والتطويرية التي تبذلها وزارة الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة.

من جهته قدم مدير الشؤون الصحية ناصر الصافي الشكر والتقدير لسمو محافظ حفر الباطن, مبيناً أن مختبر فحص كورونا سيتيح للمحافظة سرعة فحص حالات الاشتباه وإظهار نتائج العينات خلال ساعات، بعد أن كانت بالأيام، دون الحاجة لإرسالها الى مختبرات خارج المنطقة توفيراً للوقت والجهد .