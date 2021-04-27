شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: سيتم بيع حصص من أرامكو لمستثمرين أجانب خلال العام والعامين المقبلين. والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عاجل.. ولي العهد: سنستغل الفرص غير المستغلة عبر «رؤية 2030»

الاستثمارات الأجنبية تضاعفت ٣ مرات في 5 سنوات

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن ارتفاع النمو السكاني بشكل كبير سيؤثر مستقبلا، مشيرا إلى استغلال الفرص غير المستغلة عبر رؤية 2030.

وقال سموه في لقاء عبر القناة السعودية، مع الإعلامي عبد الله المديفر الآن، أن الاستثمارات الأجنبية تضاعفت ٣ مرات.