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شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان : السعودي لا يخاف ولن نقبل بأي ميليشيات مسلحة على حدودنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد بن سلمان : السعودي لا يخاف ولن نقبل بأي ميليشيات مسلحة على حدودنا
أكد أن الحوثي له علاقة قوية بالنظام الإيراني
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية لن تقبل بأي ميليشيات مسلحة على حدودها.
وتابع ولي العهد خلال حواره مع الإعلامي عبدالله المديفر، أن الحوثي له علاقة قوية بالنظام الإيراني.
السعودي لا يخاف:
وشدد الأمير محمد بن سلمان على أن السعودي لا يخاف، والخوف غير موجود في قاموسه، متابعًا: “نطمح لأن يكون لدينا علاقة طيبة ومميزة مع إيران، ولكن إشكاليتنا في تصرفاتها السلبية”.
وأوضح أن المملكة كانت هدفًا لمشاريع التطرف خلال الأعوام الماضية، وأن استئصال الفكر المتطرف يساهم في تحقيق مصالح دنيوية.
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