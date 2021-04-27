الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

محمد بن سلمان : لا عقوبة على شأن ديني إلّا بنص من القرآن والسنة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه لا عقوبة على شأن ديني إلا بنص قرآني واضح.

وشدد ولي العهد خلال حواره مع الإعلامي عبدالله المديفر، اليوم الثلاثاء، على أن دستور المملكة العربية السعودية هو القرآن والسنة.

وتابع الأمير محمد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية وطن واحد، ونحن نذهب للفرصة ونموّلها لتحقيق العائد المرجو للمواطن والوطن، مضيفًا أن الغلو في الدين أو في أي أمر كان هو خطير للغاية.

واستكمل: أي شخص يتبنى موقفًا متطرفًا هو مجرم وسيحاسب، وأن الهوية السعودية قوية للغاية ونفتخر بها، مشيرًا إلى أن الفتاوى الدينية تتغير بتغيّر الزمان والمكان.

ولفت ولي العهد إلى أن الاجتهاد مفتوح للأبد، ولا نلزم أنفسنا بمدرسة أو شخص في أحكام الدين.



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