محمد بن سلمان : التعليم والخدمات الصحة ستقدم مجانًا .. وهذه خطتنا للقطاع الصحي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الخدمات الصحية والتعليم ستقدم مجانًا وفقًا لما نص عليه النظام الأساسي للحكم.

وقال ولي العهد خلال حواره إلى الإعلامي عبدالله المديفر: إننا نعمل على تحويل الخدمات الصحية بدلًا من الإنفاق على المستشفيات الحكومية بنطاق واسع وبكادر ضخم؛ مما يجعل الحكومة غير قادرة على الحفاظ على جودة القطاع مما سيتم تحويل نسبة للقطاع الخاص والقطاع الغير ربحي، وسنحاول التحفيز لاحقًا أن الحكومة تعطي موظفيها بوليصة تأمين، بالإضافة إلى عدم توظيف في القطاع الخاص إلا ببوليصة تأمين.

وأشار إلى أنه يتم العمل على تحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي إلى مستشفى غير ربحي مملوك للحكومة بشكل كامل، بحيث تتوسع في الأبحاث وفتح فروعها وتقديم خدماتها بشكل أكبر بهدف غير ربحي.

ولفت إلى أن جزءًا من المستشفيات الحكومية سوف يبقى على وضعه والجزء الآخر سيخصص.

شارك الخبر