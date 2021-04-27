محمد بن سلمان: خلق 6 ملايين وظيفة في العاصمة الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه سيتم خلق 6 ملايين وظيفة في العاصمة الرياض.

فرص في الرياض:

وتابع ولي العهد خلال حواره إلى الإعلامي عبدالله المديفر، أن النمو السكاني في الرياض يتطلب فرصًا استثمارية أكبر.

كما قال الأمير محمد بن سلمان: إن الرياض خُططت بشكل جيد من الملك سلمان، وهي من أفضل المدن بالبنى التحتية، وإن التركيز لن يكون على الرياض وحدها ولكن على مختلف مدن المملكة.

وشدد ولي العهد في سياق آخر، على أن برنامج التحول في القطاع الصحي سيحدث تغييرًا كبيرًا بمستوى الخدمات.

البيئة:

وأكد أن الاهتمام بالبيئة له أثر مباشر على السياحة واستقطاب رؤوس الأموال، وأن الغطاء النباتي في السعودية ارتفع خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 40%.

وأضاف أن المبادرات البيئية في السعودية كثيرة جدًّا، مشددًا على أن الاهتمام بالبيئة له أثر مباشر على السياحة واستقطاب رؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن هناك تجارب عدة في المملكة لاستزراع الأشجار.

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