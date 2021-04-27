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محمد بن سلمان : هدفي الرئيسي زيادة دخل المواطن السعودي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

محمد بن سلمان : هدفي الرئيسي زيادة دخل متابعات الخليج 365 السعودي

50 % من الوظائف لا تساعد على الادخار

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن هدفه الرئيسي زيادة دخل متابعات الخليج 365 السعودي.

الادخار:

وكشف الأمير محمد بن سلمان أن 50% من الوظائف لا تساعد على الادخار، متابعًا أن قدرة متابعات الخليج 365 على الادخار هو الهدف القادم بعد خفض البطالة.

وقال: نستهدف المعدل الطبيعي لخفض البطالة ما بين 7% إلى 4%، وقطاع السياحة سيخلق 3 ملايين وظيفة حتى 2030.

وتابع ولي العهد أنه من المستهدف أن يكون المعدل الطبيعي للبطالة ما بين 7% إلى 4%، مضيفًا: سنكسر حاجز الـ11% في خفض البطالة هذا العام.

 
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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