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شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان : هدفي الرئيسي زيادة دخل المواطن السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28
محمد بن سلمان : هدفي الرئيسي زيادة دخل متابعات الخليج 365 السعودي
50 % من الوظائف لا تساعد على الادخار
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن هدفه الرئيسي زيادة دخل متابعات الخليج 365 السعودي.
الادخار:
وكشف الأمير محمد بن سلمان أن 50% من الوظائف لا تساعد على الادخار، متابعًا أن قدرة متابعات الخليج 365 على الادخار هو الهدف القادم بعد خفض البطالة.
وقال: نستهدف المعدل الطبيعي لخفض البطالة ما بين 7% إلى 4%، وقطاع السياحة سيخلق 3 ملايين وظيفة حتى 2030.
وتابع ولي العهد أنه من المستهدف أن يكون المعدل الطبيعي للبطالة ما بين 7% إلى 4%، مضيفًا: سنكسر حاجز الـ11% في خفض البطالة هذا العام.
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