ولي العهد: الرياض خُططت بشكل جيد من الملك سلمان وهي من أفضل المدن بالبنى التحتية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الرياض خُططت بشكل جيد من الملك سلمان، وهي من أفضل المدن بالبنى التحتية.

وتابع ولي العهد خلال حواره مع الإعلامي عبدالله المديفر، اليوم الثلاثاء، أن التركيز لن يكون على الرياض وحدها ولكن على مختلف مدن المملكة.

التعليم:

كما شدد ولي العهد في سياق آخر على أن مصادر التعليم أصبحت اليوم مفتوحة، والتركيز الآن على المهارات، متابعًا أن رؤية 2030 تستهدف أن يكون لدينا 3 جامعات من أهم 200 جامعة في العالم.

صندوق الاستثمارات:

وتحدث الأمير محمد بن سلمان كذلك عن صندوق الاستثمارات العامة وقال إنه سينفق 160 مليار ريال في العام الجاري، متابعًا أن الصندوق في 2020 أنفق 90 مليار ريال في استثمارات جديدة في المملكة.

وأوضح أن الهدف من صندوق الاستثمارات العامة جعله رافدًا ماليًّا مستقبليًّا للمملكة، قائلًا: نهدف أن ينمو صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 200 في المائة حتى عام 2025.

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