الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

محمد بن سلمان : التعليم في السعودية اليوم ليس سيئًا ونطمح للأفضل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن مصادر التعليم أصبحت اليوم مفتوحة، والتركيز الآن على المهارات.

وتابع ولي العهد خلال حواره مع الإعلامي عبدالله المديفر، اليوم الثلاثاء، أن رؤية 2030 تستهدف أن يكون لدينا 3 جامعات من أهم 200 جامعة في العالم.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن التعليم في السعودية اليوم ليس سيئًا، متابعًا: سنقلل حجم المعلومة في التعليم ونركز على البحث.

قنوات ناقلة للحوار:

ويُنقل اللقاء على العديد من القنوات منها قناة الإخبارية، وقناة العربية، وقناة MBC، وروتانا خليجية، وشبكة المجد، وقناة الرسالة، وقناة LBC.

وتحظى لقاءات ولي العهد الإعلامية باهتمام كبير على المستويين الداخلي والخارجي حيث اعتاد الشعب منه على المصارحة والمكاشفة والشفافية.

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