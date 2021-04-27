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شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان : أكثر من 95% من المطورين العقاريين في السعودية عملهم بدائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد بن سلمان : أكثر من 95% من المطورين العقاريين في السعودية عملهم بدائي
تأسيس صندوق الاستثمارات لشركة روشن هدفه توفير مليون وحدة سكنية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة “روشن” هدفه توفير مليون وحدة سكنية.
وتابع ولي العهد خلال حواره مع الإعلامي عبدالله المديفر، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 95% من المطورين العقاريين في المملكة عملهم بدائي، ومن مستهدفات شركة “روشن” في 2030 تقديم مليون وحدة سكنية، ورفع جودة المنتج العقاري.
قنوات ناقلة للحوار:
ويُنقل اللقاء على العديد من القنوات منها قناة الإخبارية، وقناة العربية، وقناة MBC، وروتانا خليجية، وشبكة المجد، وقناة الرسالة، وقناة LBC.
وتحظى لقاءات ولي العهد الإعلامية باهتمام كبير على المستويين الداخلي والخارجي، حيث اعتاد الشعب منه على المصارحة والمكاشفة والشفافية.
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