الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

محمد بن سلمان : 50% من الوظائف لا تساعد على الادخار

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الغطاء النباتي في السعودية ارتفع خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 40%.

البيئة:

وأضاف الأمير محمد بن سلمان خلال حواره إلى الإعلامي عبدالله المديفر، اليوم الثلاثاء، أن المبادرات البيئية في السعودية كثيرة جدًّا، مشددًا على أن الاهتمام بالبيئة له أثر مباشر على السياحة واستقطاب رؤوس الأموال.

وتابع ولي العهد أن هناك تجارب عدة في المملكة لاستزراع الأشجار.

الادخار:

وكشف الأمير محمد بن سلمان أن 50% من الوظائف لا تساعد على الادخار، متابعًا أن قدرة متابعات الخليج 365 على الادخار هو الهدف القادم بعد خفض البطالة.

وقال: نستهدف المعدل الطبيعي لخفض البطالة ما بين 7% إلى 4%، وقطاع السياحة سيخلق 3 ملايين وظيفة حتى 2030.



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