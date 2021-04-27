محمد بن سلمان : لا ضريبة على الدخل .. وضريبة الـ 15 % مؤقتة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه لن يكون هناك ضريبة دخل في السعودية.

وقال ولي العهد خلال حواره إلى الإعلامي عبدالله المديفر: إن ضريبة القيمة المضافة 15% كانت بسبب الجائحة والتحديات الاقتصادية في العام عام 2020، ولا يزال النفط يشكل جزءًا رئيسيًّا من دخل السعودية وأن أسعار النفط وصلت إلى أقل من صفر في 2020 فكان هناك تحدٍّ كبير جدًّا بأن نغير كل شيء، وأن نتراجع في تحقيق كل أحلامنا للمستقبل، وأن نرضي الناس لـ3 أو 4 سنوات ثم نرهقهم أو نتخذ إجراءات قد تكون قاسية لفترة قصيرة من الزمن ثم تعود الأمور إلى نصابها.

وتابع ولي العهد : أحد الإجراءات لكي نتفادى تخفيض الرواتب أو إلغاء جزء كبير من البدلات أن يتم رفع ضريبة القيمة 15%، وهذا إجراء مؤلم. وليس لي مصلحة في أن أؤلم أي مواطن سعودي، ودوري وواجبي أن أبني له مستقبلًا طويل الأمد ولا أرضيه لـ3 أو 4 سنوات.

وبين ولي العهد أنه قرار مؤقت يستمر لسنة وحد أقصى إلى 5 سنوات.

قنوات ناقلة للحوار:

ويُنقل اللقاء على العديد من القنوات منها قناة الإخبارية، وقناة العربية، وقناة MBC، وروتانا خليجية، وشبكة المجد، وقناة الرسالة، وقناة LBC.

وتحظى لقاءات ولي العهد الإعلامية باهتمام كبير على المستويين الداخلي والخارجي، حيث اعتاد الشعب منه على المصارحة والمكاشفة والشفافية.

شارك الخبر