الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

محمد بن سلمان : النقاش حاليًّا لبيع 1% من أرامكو لأحد المستثمرين الأجانب

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن شركة أرامكو تعمل على صناعة السفن والأسلاك لدعم المحتوى المحلي.

وأضاف ولي العهد خلال حواره إلى الإعلامي عبدالله المديفر، اليوم الثلاثاء: نطمح من أرامكو تحويل 3 ملايين برميل لصناعات تحويلية في 2030، وأن النقاش حاليًّا لبيع 1% من أرامكو لأحد المستثمرين الأجانب.

وقال: إنه سيتم بيع حصص من أرامكو لمستثمرين أجانب خلال العام أو العامين المقبلين.

وتابع الأمير محمد بن سلمان أن توجيه المدخرات بشكل صحيح يصنع مستقبلًا أفضل، كاشفًا أن برنامج شريك يتفاوض حاليًّا مع 30 شركة سعودية.

قنوات ناقلة للحوار:

ويُنقل اللقاء على العديد من القنوات منها قناة الإخبارية، وقناة العربية، وقناة MBC، وروتانا خليجية، وشبكة المجد، وقناة الرسالة، وقناة LBC.

وتحظى لقاءات ولي العهد الإعلامية باهتمام كبير على المستويين الداخلي والخارجي حيث اعتاد الشعب منه على المصارحة والمكاشفة والشفافية.

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