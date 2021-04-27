الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

محمد بن سلمان : ليس لي مصلحة أن أؤلم أي مواطن سعودي

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أنه ليس له مصلحة في أن يؤلم أي مواطن سعودي.

وقال الأمير محمد بن سلمان: إن مصلحته أن يكون الوطن عزيزًا والمواطن سعيدًا وراضيًا كل يوم أكثر من اليوم الذي قبله، وأن يبني له مستقبلًا مستمرًّا في النمو، وليس أن يستنزف الدولة.

وأكد ولي العهد أنه لن يكون هناك ضريبة على الدخل في المملكة إطلاقًا، وأن قرار ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% مؤقت.

قنوات ناقلة للحوار:

ويُنقل اللقاء على العديد من القنوات منها قناة الإخبارية، وقناة العربية، وقناة MBC، وروتانا خليجية، وشبكة المجد، وقناة الرسالة، وقناة LBC.

وتحظى لقاءات ولي العهد الإعلامية باهتمام كبير على المستويين الداخلي والخارجي حيث اعتاد الشعب منه على المصارحة والمكاشفة والشفافية.

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