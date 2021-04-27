الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

محمد بن سلمان: طروحات أسهم أرامكو مستمرة وقد تكون قريبة جدًّا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أنه سيتم العمل على تحقيق الفرص وتطوير القدرات البشرية والقدرات الحكومية؛ لتحقيق الفرص بأسرع وقت ممكن.

زيادة أصول الصندوق:

وأضاف ولي العهد خلال حواره إلى الإعلامي عبدالله المديفر، اليوم الثلاثاء، أن هناك تصوّرًا خاطئًا أن المملكة تريد أن تتخلص من النفط، متابعًا أن المملكة تستهدف زيادة أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 10 تريليونات ريال.

وتابع أن جزءًا من أسهم أرامكو قد تتحول إلى استثمارات الصندوق، مشددًا على أن طروحات أسهم أرامكو مستمرة، وقد تكون قريبة جدًّا.

ورأى ولي العهد أن الصناعات التحويلية تحقق الكثير من الفرص الاستثمارية.

قنوات ناقلة للحوار:

ويُنقل اللقاء على العديد من القنوات منها قناة الإخبارية، وقناة العربية، وقناة MBC، وروتانا خليجية، وشبكة المجد، وقناة الرسالة، وقناة LBC.

وتحظى لقاءات ولي العهد الإعلامية باهتمام كبير على المستويين الداخلي والخارجي حيث اعتاد الشعب منه على المصارحة والمكاشفة والشفافية.



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