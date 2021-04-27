كيف يختار محمد بن سلمان فريق عمله ؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الشغف هو أهم معيار لاختيار فريق العمل لديه.

وقال ولي العهد خلال حواره إلى الإعلامي عبدالله المديفر: إن معايير الكفاءة والقدرة.. إلخ أساسيات، ولكن أهم شيء الشغف عند المسؤول.

وأضاف: المسؤول عندما يكون في منصب تكون هذه قضيته الشخصية، مستشهدًا بالأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بأن قضية الرياضة قضيته الشخصية.

وأشار ولي العهد إلى أن الشغف هو أكبر دافع للمسؤول أن يتحرك بأكبر قدر ممكن، مضيفًا بأنه إذا لم يكن لدى المسؤول شغف للعمل الذي يقوم به، فمن الصعب أن ينجز أهدافًا وتطلعات كبيرة جدًّا. وهكذا لبقية الوزراء.

قنوات ناقلة للحوار:

ويُنقل اللقاء على العديد من القنوات منها قناة الإخبارية، وقناة العربية، وقناة MBC، وروتانا خليجية، وشبكة المجد، وقناة الرسالة، وقناة LBC.

وتحظى لقاءات ولي العهد الإعلامية باهتمام كبير على المستويين الداخلي والخارجي، حيث اعتاد الشعب منه على المصارحة والمكاشفة والشفافية.

شارك الخبر