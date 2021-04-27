الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

محمد بن سلمان : سنكسر الأرقام المستهدفة في الرؤية قبل 2025

متابعات الخليج 365 - الرياض

وعد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بكسر الأرقام المستهدفة في رؤية 2030 قبل 2025.

خفض البطالة:

وأضاف ولي العهد خلال حواره إلى الإعلامي عبدالله المديفر، اليوم الثلاثاء: يهمني في المسؤول امتلاكه الشغف في عمله، متابعًا: نستهدف خفض البطالة إلى 7% في 2030.

واستكمل: سنعمل على تحقيق الفرص، وسنطور قدراتنا البشرية وقدرات الحكومة؛ لتحقيق تلك الفرص بأسرع وقت ممكن.

قنوات ناقلة للحوار:

ويُنقل اللقاء على العديد من القنوات منها قناة الإخبارية، وقناة العربية، وقناة MBC، وروتانا خليجية، وشبكة المجد، وقناة الرسالة، وقناة LBC.

وتحظى لقاءات ولي العهد الإعلامية باهتمام كبير على المستويين الداخلي والخارجي، حيث اعتاد الشعب منه على المصارحة والمكاشفة والشفافية.



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