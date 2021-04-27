عدم الامتثال للتدابير الوقائية يغلق 108 منشآت بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة محافظة جدة أمس 108 منشآت تجارية مخالفة للإرشادات والتدابير الاحترازية الوقائية، وفق جولات ميدانية نفذتها الأمانة بمشاركة عدد من الجهات المعنية بلغت 4314 جولة في نطاق 19 بلدية فرعية، رصدت خلالها 141 مخالفة. من جهة ثانية ضبطت أمانة جدة أمس، عمالة وافدة تمتهن عملية توزيع الأطعمة على البسطات بعد أن يتم تحضيرها داخل منزل شعبي يفتقد للاشتراطات الصحية، وتم مصادرة 110 كجم من اللحوم و60 كجم من المأكولات الجاهزة.



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