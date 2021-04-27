شكرا لقرائتكم خبر وزير الطاقة: قبول طالبات البترول والمعادن يحقق مستهدفات رؤية 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عد وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الأمير عبدالعزيز بن سلمان، فتح باب القبول للطالبات في درجة البكالوريوس بالجامعة، خطوة مهمة باتجاه تحقيق عدد من مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ورفع الوزير بمناسبة صدور هذا الإعلان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لما يلقاه قطاع التعليم بشكل عام والتعليم الجامعي بوجه خاص، من دعم ومساندة وتعزيز يدفعه باستمرار إلى تحقيق الإنجازات المتميزة، وأخذ الخطوات التي تسهم في تطوير كفاءات وقدرات أبناء الوطن وبناته، ليسهموا في بناء مستقبل مشرق وواعد لبلادهم.

وأكد أن فتح الجامعة باب القبول للطالبات في درجة البكالوريوس، يأتي في الوقت الذي تحتفل فيه المملكة، قيادة وشعبا، بالذكرى الخامسة لانطلاق رؤية «المملكة 2030»، ويعد خطوة مهمة باتجاه تحقيق عدد من مستهدفات الرؤية، التي تسعى إلى تمكين المرأة السعودية، ودعم مشاركتها الكاملة في النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات، وإتاحة الفرصة لها لتلقي العلم وصقل مهاراتها في كل المجالات التي يمكنها أن تبدع فيها.

وأضاف أن التحاق الطالبات بالجامعة سيتيح لهن الفرصة للاستفادة من مؤسسة أكاديمية وطنية عريقة، ذات مستوى أكاديمي وتطبيقي عالمي مرموق، وتصنيف متميز بين جامعات العالم، خاصة في مجالات العلوم والهندسة المختلفة، مشيرا إلى أن قبول الطالبات في الجامعة للعام الدراسي المقبل 2021 / 2022م سيكون بنسبة 20% من المقبولين، وفقا للإمكانات المتاحة، وفي العام الذي يليه ستستهدف الجامعة رفع نسبة قبول الطالبات إلى 40%، ثم يستمر القبول بعد ذلك بناء على الكفاءة والقدرات حسب قواعد القبول للطلاب والطالبات لدى الجامعة.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أنه على يقين من أن الطالبات اللواتي سيلتحقن بالجامعة للانضمام سيكن، عند تخرجهن، محل فخر الجامعة مثلهن في ذلك مثل خريجيها الذين يقارب عددهم اليوم 40 ألف خريج.

وأعلنت الجامعة أمس، عن فتح باب القبول للعام الدراسي المقبل 2021 / 2022م، لدرجة البكالوريوس للطلاب والطالبات، وهذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها الجامعة أبوابها لقبول الطالبات لدرجة البكالوريوس.

وبينت الجامعة أن تقديم طلبات القبول، للطلاب والطالبات، سيكون خلال الفترة من 13 إلى 18 يوليو 2021م، وأن القبول سيكون بالأفضلية حسب النسبة الموزونة، التي تعتمد على نتيجة اختبار القدرات والاختبار التحصيلي ودرجات الثانوية العامة، وأن اختيار التخصص سيكون جزءا من مرحلة القبول، وأنها ستنظم ندوات ومحاضرات للتعريف بالتخصصات المختلفة.

وأعلنت كذلك عن إطلاق 32 برنامجا جديدا لدرجة الماجستير، في مجموعة من التخصصات الدقيقة، التي تواكب تحول الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد متنوع رقمي وقائم على المعرفة، حيث شملت التخصصات الجديدة برامج الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، البلوك-شين، الروبوتات، الأنظمة المستقلة، علوم البيانات، الحوسبة الكمية والتحليلات الحسابية، علوم وهندسة المواد، هندسة البتروكيميائيات، علوم وهندسة البوليمرات، الحفز الصناعي، المواد والنمذجة الحاسوبية، شبكات الاتصالات اللاسلكية، الطاقة المستدامة والمتجددة، الهندسة الحيوية، وإدارة سلاسل الإمداد.