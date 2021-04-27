«تراجم بنت الشاطئ» تمنح آل فردان الماجستير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت الطالبة مريم علي آل فردان على درجة الماجستير في كلية العلوم الإنسانية بجامعة الملك خالد عن دراسة بعنوان «آليات السرد في تراجم بنت الشاطئ»، تناولت موسوعة تراجم سيدات بيت النبوة وكتاب الخنساء لاستكشاف التقنيات السردية وطرق تقديم الشخصيات وأبعادها الخارجية والداخلية والاجتماعية.

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