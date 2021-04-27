زخات البرد تغسل القلوب والأبدان في منتصف رمضان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد شهدها المسجد الحرام أمس وكافة أرجاء العاصمة المقدسة، مما ضاعف الأجواء الروحانية في الرحاب الطاهرة خلال نهار منتصف الشهر الفضيل.

وشملت الأمطار الرعدية التي تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة جميع مناطق العاصمة المقدسة وأحيائها سالت على إثرها الأودية والشعاب وتشكلت السيول في الشوارع والطرق العامة لمكة المكرمة، وتباطأت الحركة المرورية. وأضفت الأمطار روحانية على المسجد الحرام وشكلت صورة بانورامية معبرة للمعتمرين والطائفين حول الكعبة المشرفة.

وأوضح الناطق الإعلامي للأمانة رعد الشريف أن الأمانة وبلدياتها الفرعية وإداراتها العامة استنفرت جهودها وطاقاتها البشرية والفنية على إثر الحالة المطرية التي وقعت على العاصمة المقدسة وضواحيها، ونفذت إدارتا النظافة والسيول خطتهما للتعامل بشكل مباشر في مواقع تجمعات مياه الأمطار ومعالجة آثارها بالشوارع والأحياء السكنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث تم إزالة المخلفات حول مواقع تصريف المياه ورفع مخلفات الأشجار المتساقطة في بعض المواقع المتفرقة بالعاصمة المقدسة.

وواصلت الفرق الميدانية جهودها أثناء وبعد هطول الأمطار لإعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن خاصة في المواقع التي تشهد ارتفاعا في منسوب المياه الجوفية وبعض المواقع التي لا توجد بها شبكات لتصريف مياه الأمطار والسيول، حيث جرى شفط المياه عن طريق الصهاريج من الأحياء العشوائية غير المربوطة بشبكات التصريف، وجرى تطبيق الخطة الاستباقية وانتشرت فرق التدخل السريع والمتابعة الميدانية لمعالجة البلاغات الطارئة.

من جهة أخرى كان المركز الوطني للأرصاد أطلق تنبيها متقدما عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة مكة المكرمة ليوم الثلاثاء تبدأ من الـ 12 ظهرا حتى الساعة 9 مساء تشمل العاصمة المقدسة وبحرة والجموم والكامل وخليص مع فرصة لحدوث نشاط في الرياح السطحية تتسبب في تدني الرؤيا.

بدورها أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في هذه الأجواء الماطرة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامة الجميع.

إلى ذلك باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة بلاغات إسعافية بالتزامن مع الأمطار الغزيرة ورفعت جاهزيتها لمواجهة الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة فور إصدار المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على العاصمة المقدسة.

حالات باشرتها فرق الهلال الأحمر

142 بلاغا إسعافيا بالتزامن مع الأمطار الغزيرة، شملت:

حالات مرضية

حوادث مرورية