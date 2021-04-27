617 موظفة في العمل النسائي بالمسجد النبوي

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واليوم توجد خمس وكالات مساعدة نسائية وهي الوكالة المساعدة للشؤون النسائية، والوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية، والوكالة المساعدة للمكتبات والمطبوعات والبحث العلمي، والوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية، والوكالة المساعدة للشؤون التطويرية.
وتتبع هذه الوكالات تسع إدارات عموم و26 إدارة و12 وحدة تعمل بها 415 موظفة رسمية و202 موظفة موقتة يعملن جنبا إلى جنب لقيادة سياسة التغيير التي تعيشها بلادنا والتي تعد من أهم أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.
وتحرص وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على الاهتمام بجانب التأهيل والتدريب والتطوير والمحاضرات الموجهة للموظفات، وإقامة الندوات وورش العمل وتمكين الموظفات من الالتحاق بعدد من الدبلومات المعتمدة بتحسين أوضاع العنصر البشري النسائي، وإلحاق الموظفات بالدروس العلمية وتكريم الموظفات الأكثر حضورا وتفاعلا مع هذه الدروس والبرامج، وتقديم عدد من الدروس لغير الناطقات باللغة العربية من عاملات شركة النظافة.
كما بلغ عدد الفرق التطوعية خلال موسم رمضان لهذا العام 9 فرق بواقع 232 متطوعة يوميا.
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