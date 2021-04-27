السعودية | بالصور.. أمطار غزيرة تستقبل المعتمرين في المسجد الحرام

شكرا لقرائتكم بالصور.. أمطار غزيرة تستقبل المعتمرين في المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ارتفعت أكف المعمرين بالدعاء تحت زخات المطر في المسجد الحرام حيث استقبل الحرم المكي الشريف اليوم الثلاثاء المصلين والطائفين والمعتمرين بزخات المطر.

وهبت في الحرم نسمات محملةً بالطمأنينة والارتواء صافحت أكفاً ارتفعت بالدعاء في منتصف شهر رمضان المبارك.

وقد شارك اليوم أكثر من 200 مشرف ومراقب في الإشراف على أكثر من 4000 عامل وعاملة في الحرم، بينما تم تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج في خلال ربع ساعة فور وقف هطول الأمطار.

وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتكثيف جهودها لإزالة آثار الأمطار التي هطلت اليوم على المسجد الحرام من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وقد تم توزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل الحرم وخارجه للمساهمة الفعالة في عملية التجفيف. وبلغ عدد الآليات والمعدات قرابة 470 آلة ومعدة، توزعت بين صحن المطاف والساحات الخارجية.

وكانت وكالة الشؤون الفنية والخدمية قد رفعت استعداداتها لمثل هذه الحالات بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها.

وكانت قد قامت بوضع خطة احترازية استعداداً لهطول الأمطار، ترتكز على توزيع العمالة والجهاز الإشرافي على المواقع بأعداد كافية تغطي الاحتياج لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

وتم توفير ستر واقية من المطر، وفرش أعداد كافية من السجادات البلاستيكية على المداخل الرئيسية والفرعية ومداخل السلالم الكهربائية، إلى جانب تنظيف مناهل الصرف لضمان عدم انسدادها.