شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد: لن يكون هناك ضريبة على الدخل بتاتاً وليس لي مصلحة أن أؤلم أي مواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أنه لن يكون هناك ضريبة على الدخل بتاتاً.

وقال خلال لقاء مع الإعلامي عبد الله المديفر بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية السعودية 2030م، من مصلحتي يكون الوطن عزيز ويكون المواطن راضي كل يوم أكثر من اليوم الذي قبله.

وأضاف ولي العهد أن واجبي أن أبني مستقبل للمواطن طويل الأمد مستمر في النمو، وسوف نعيد توازنا ونعود إلى الرقم الطبيعي للضريبة.