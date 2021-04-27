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ولي العهد: لن يكون هناك ضريبة على الدخل بتاتاً وليس لي مصلحة أن أؤلم أي مواطن

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أنه لن يكون هناك ضريبة على الدخل بتاتاً.

وقال خلال لقاء مع الإعلامي عبد الله المديفر بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية 2030م، من مصلحتي يكون الوطن عزيز ويكون المواطن راضي كل يوم أكثر من اليوم الذي قبله.

وأضاف ولي العهد أن واجبي أن أبني مستقبل للمواطن طويل الأمد مستمر في النمو، وسوف نعيد توازنا ونعود إلى الرقم الطبيعي للضريبة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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