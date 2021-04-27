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ولي العهد: قرار ضريبة القيمة المضافة مؤلم لكنه مؤقت وسنعود للوضع الطبيعي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% هو قرار مؤقت.

وقال خلال لقاء مع الإعلامي عبد الله المديفر بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية 2030م، من مصلحتي يكون الوطن عزيز ويكون المواطن راضي، وإجراء الضريبة مؤلم جدًا وهو قرار مؤقت قد يستمر لسنة أو 5 سنوات بالكثير ، ونعود للوضع الطبيعي.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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