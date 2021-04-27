شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد: قرار ضريبة القيمة المضافة مؤلم لكنه مؤقت وسنعود للوضع الطبيعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% هو قرار مؤقت.

وقال خلال لقاء مع الإعلامي عبد الله المديفر بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية السعودية 2030م، من مصلحتي يكون الوطن عزيز ويكون المواطن راضي، وإجراء الضريبة مؤلم جدًا وهو قرار مؤقت قد يستمر لسنة أو 5 سنوات بالكثير ، ونعود للوضع الطبيعي.