شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يكشف عن توجه لبيع حصص من أرامكو خلال العام أو العامين المقلين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف صاحب السمو الملكي الأمير كشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، محمد بن سلمان عن توجه لبيع حصص من أرامكو لمستثمرين أجانب خلال العام أو العامين المقبلين. وقال خلال لقاء مع الإعلامي عبد الله المديفر بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية السعودية 2030م، إن هناك عرض لشراء 1% من أرامكو من جانب أحد أكبر الشركات العالمية، ونقاشات مع شركات أخرى لشراء حصص، وسيتم طرح جزء آخر من أسهمها في سوق الأسهم السعودي.