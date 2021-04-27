شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة فتاة تتطوع في الحرم المكي بعد انتهاء ساعات عملها بمدينة الملك عبدالله الطبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تطوعت أخصائية التنفس في مدينة الملك عبدالله الطبية، شمس المقاطي، لتكون بين فرق الهلال الأحمر بالحرم المكي لخدمة المعتمرين.

وقالت المقاطي التي تعمل لأكثر من 8 ساعات يوميًا في أقسام مختلفة بمدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة، أن دورها في المستشفى يمتد من التعامل مع حالات الطوارئ وصولًا إلى وحدات العناية المركزة.

وأكدت أنها تشعر براحة وبلذة في العمل التطوعي داخل الحرم المكي، حيث يتمثل دورها في تغطية الفرق الإسعافية التي تساعد المعتمرين والمصلين، والتعامل مع حالات صعوبة التنفس وأمراض الضغط، والسكري والحالات البسيطة وغيرها.