شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد: 80% من الوزراء في عام 2015 غير اكفّاء ولا أعينهم حتى في أصغر شركة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن في أواخر 2015 تم تصنيف القيادات في الجهات والمؤسسات الحكومية، لافتا إلى أنه تم تصنيف 90% منهم ضمن النطاق الأحمر والأصفر، بينما كانت النسبة الباقية في النطاق الأخضر.

وتابع ، خلال لقاء مع الإعلامي عبد الله المديفر بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية السعودية 2030م، أن 80% من الوزراء في عام 2015 غير اكفّاء ولا يستحقون تعينهم حتى في أصغر شركة، لذلك استهدفوا زيادة نسبة الكوادر البشرية ضمن النطاق الأخضر.

ونوه سموه بمعايير اختيار فريقه وأهمها الشغف، الذي يدفع المرء على تحقيق أهداف وتطلعات كبيرة جدًا، مضيفا أن أبرز مثال على ذلك هو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي يمتلك شعف بالرياضة وكأنها قضيته الشخصية.