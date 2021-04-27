شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هل صندوق الاستثمارات العامة برميل نفط جديد؟. ولي العهد يجيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن ربحية صندوق الاستثمارات العامة حاليا بين 6 و 7 %، وهدفنا زيادة أصوله الصندوق إلى 10 تريليونات ريال في 2030.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي عبد الله المديفر بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية السعودية 2030م، إن صندوق الاستثمارات العامة سينفق 160 مليون ريال في العام الجاري، و الإيرادات لصندوق الاستثمارات لخزينة الدولة صفر في الوقت الحالي.

وأشار ولي العهد إلى صندوق الاستثمارات العامة معزز للفرص في القطاع الخاص وليس منافس له، والقطاع الخاص مستفيد بشكل كبير منه نظراً للإنفاق الرأس مالي الذي يضخه الصندوق.