شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ولي العهد: عام 2015 كان صعب جداً وكسرنا كل الأرقام غير القابلة للتحقيق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إننا اقتربنا من كسر أرقام الرؤية قبل الوصول إلى 2030 بكثير.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي عبد الله المديفر بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية السعودية 2030م، إن عام 2015 عام صعب جداً، لم يكن حينها هناك وزراء أكفاء أو مسؤولين يعملون.

ولفت إلى أن إصلاحات ومنجزات برامج تحقيق الرؤية خلال مرحلتها الأولى التي ركزت على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية، ووضع السياسات العامة وتمكين المبادرات.