شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد: مع زيادة عدد السكان لم يصبح النفط كافيا لتلبية جميع الاحتياجات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن النفط كان يغطي بعض الاحتياجات فقط ، ولكن الاستمرار في الاعتماد عليه سوف يؤثر في المستقبل.

جاء ذلك خلال لقاء مع الإعلامي عبد الله المديفر بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية السعودية 2030م، استعرض خلاله أهم إصلاحات ومنجزات برامج تحقيق الرؤية خلال مرحلتها الأولى التي ركزت على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية، ووضع السياسات العامة وتمكين المبادرات.

وأشار ولي العهد - حفظه الله – إلى أن مع زيادة عدد السكان لم يصبح النفط كافيا لتلبية جميع الاحتياجات، لدى المملكة الكثير من الفرص في مختلف المجالات نعمل على تطويرها ضمن رؤية 2030