شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة مدرسة الفلاح التي صمدت أمام المحاولات التركية لنشر الجهل بين العرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طلال الطريفي، إن الدولة العثمانية البائدة تعمّدت خلال احتلالها الجزيرة العربية تجهيل الناس وتتريك حياتهم والقضاء على كل ما هو عربي.

وذكر، في برنامجه "العصملي"، أن العثمانيين أهملوا كل شئ في الجزيرة العربية ما عدا الحروب والقتل، وانتشر الجهل لعدم اهتمام العثمانيون بالتعليم.

ولفت إلى أن مدرسة الفلاح التي أسسها الشيخ محمد على لمحاربة الجهل كانت عبارة عن داخل غرفة في بيته الكائن في مدينة جدة يعطي فيها دروسه للتعليم وتنوير الطلاب.

وأضاف أن العثمانيين لم يعجبهم هذا الأمر وبدأوا بترهيب الناس لمنعهم من التعليم، فقرر الشيخ محمد أن يخصص الفترة من المغرب إلى العشاء كموعد لتعليم الطلاب.