شكرا لمتابعة خبر عن حملة أمنية لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن تضبط عدد من المخالفات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

يواصل لليوم الثاني على التوالي مكتب وزارة البيئة والمياة و الزراعة بمحافظة حفر الباطن حملة مشتركة من الجهات ذات العلاقة ، وتم استهداف الحملة التي خرج لها عدد من المفتشين كل من الصيدليات البيطرية بالمحافظة ، وأسفرت الحملة ضبط ثلاث مخالفات للبيع بالجرعة

وكان ذلك بتوجيه من مدير عام منطقة الشرقية المهندس عامر المطيري ومتابعة واهتمام من مدير مكتب الزراعة بمحافظة حفرالباطن المهندس عبد العزيز بن عبدالله اليوسف الذي أوضح أن الحملة مستمرة بجهودها الرقابية حرصاً منها على السلآمة العامه مؤكداً انه سيتم تطبيق لآئحة الجزاءات والغرامات على جميع المخالفين .