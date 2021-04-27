شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة احتجاز مركبة وغرقها في مياه الأمطار داخل أحد الأنفاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة احتجاز مركبة وغرقها في مياه الأمطار داخل أحد الأنفاق.

وبين الفيديو أن المياه غمرت المركبة بالكامل واقتربت من سقفها فيما كان قائدها بداخلها لا يستطيع الخروج، وهرع العديد من المارة، وقائد شاحنة نقل مياه لإنقاذه.

وكشف المقطع أن عدد من الأشخاص كانوا يقفون حول المركبة في محاولة لدفعها للخلف لإنقاذ قائدها، فيما كان قائد شاحنة المياه يحاول إلقاء حبل لهم لجرها.