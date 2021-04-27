5 فوائد صحية لفيتامين B12 تعرّف عليها

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يحتاج جسم الإنسان إلى العديد من الفيتامينات للحفاظ على صحته العامة البدنية والعقلية، من بينها فيتامين B12، الذي يلعب دورًا مهمًا في وظائف الجهاز العصبي في الجسم.

ويشارك فيتامين B12 في إنتاج خلايا الدم الحمراء، ويمكنه أيضا أن يعزز الصحة العامة للإنسان، وفقا لموقع “بزنس إنسايدر”، بعد طرق أثبتتها الأدلة والتجارب العلمية منها:

1- تكوين خلايا الـدم الحمراء

يشارك فيتامين B12 في إنتاج خلال الـدم الحمراء، وإذا كانت معدلات فيتامين B12 سيئة، فإن إنتاج خلايا الدم الحمراء يكون ضعيفًا، وهو ما يؤدي إلى فقر الدم الضخم الأرومات.

ويسبب فقر الـدم الضخم الأرومات أعراضًا مثل التعب وصعوبة التركيز وجفاف الجلد، لذلك فإن الحفاظ على مستويات صحية من فيتامين B12 أحد طرق الوقاية منه.

2- الوقاية من الخرف

يساعد فيتامين B12 في إبطاء ضمور الدماغ لدى كبار السن، حيث يؤدي ضمور الدماغ إلى انكماش كلي في حجم المخ وأيضا فقدان الخلايا العصبية، وهو ما قد يتسبب في أمراض مثل باركنسون والزهايمر.

وأثبتت دراسة نشرت عام 2008 من قبل الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، أجريت على 107 مشاركين تزيد أعمارهم عن 61 عامًا، أن حجم الدماغ المفقود على مدى خمس سنوات كان أكبر بالنسبة للأشخاص الذين لديهم مستويات أقل من B12 في الدم.

ويوصي الأطباء بفيتامين B12 كونه ضروريًا لعمل الدماغ والجهاز العصبي بشكل جيد، حيث تشير الأبحاث إلى أن فيتامين B12 قد يلعب دورًا في الوقاية من الخرف.

3- مفيد للحالة المزاجية وأعراض الاكتئاب

وجدت بعض الأبحاث وجود علاقة بين نقص فيتامين B12، والمظاهر العصبية والنفسية مثل الاكتئاب والوسواس القهري وتقلب المزاج.

ويرى خبراء أن فيتامين B12 ضروري لتطوير “السيروتونين” وهي مادة كيميائية تتحكم في الحالة المزاجية، وهو ما دفع الباحثين إلى تشجيع مكملات فيتامين B12 كجزء من خطط العلاج لمن يعانون من الاكتئاب.

وأجريت دراسة على 199 شخصًا مصابًا بالاكتئاب، وأثبتت أن 100 ممن عولجوا بمضادات الاكتئاب وحقن فيتامين B12 تحسن حالتهم، مقابل 69 % من الأشخاص الذين تلقوا مضادات الاكتئاب فقط.

4- الوقاية من العيوب الخِلقية

يساعد فيتامين B12 في منع العيوب الخِلقية الشديدة مثل الشلل الجزئي والجمجمة غير المتطورة، لذلك فإن الحوامل لديهم جرعة أعلى موصي بها منه لنجاح الحمل.

وتشير أبحاث إلى أن المرأة الحامل ذات المستويات المنخفضة من فيتامين B12، تزداد احتمالية ولادتها لطفل مصاب بعيب الأنبوب الصناعي، وتشمل هذ الفئة من العيوب الخلقية انعدام الدماغ، وهي حالة قاتلة تكون فيها دماغ الطفل وجمجمته متخلفين بشدة.

5- مفيد لصحة الشعر والجلد والأظافر

يساعد الحفاظ على مستويات صحية من فيتامين B12، في نمو الشعر والجلد والأظافر من خلال توفير الأكسجين لهذه الأنسجة.

وتزداد احتمالية إصابة الأشخاص الذين لديهم نقص فيتامين B12، بمرض البهاق، وهي حالة يغير فيها الجلد لونه، أو بطء نمو الشعر، أو فرط تصبغ الجلد، وفي هذه الحالة، قد يؤدي إضافة فيتامين B12 إلى النظام الغذائي أو تناول مكمل غذائي إلى تحسين الحالة.

Source akhbaar24

