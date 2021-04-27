الشباب يطلب حكاما أجانب لمواجهة الهلال في دوري المحترفين

︎

.



كشفت مصادر صحفية، أن مجلس إدارة الشباب، تقدم بطلب لرئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، بشأن مواجهة الهلال، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الميدان الرياضي” إن إدارة نادي الشباب قد تقدمت بطلب طاقم حكام أجانب لمواجهتها أمام الهلال يوم الجمعة 7 مايو، في الجولة 26 من دوري المحترفين.

وحقق فريق الشباب فوزًا كبيرًا، على نظيره الشعلة بسبعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما أمس الإثنين، على ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان، استعدادًا لمباراته المقبلة أمام الهلال في الدوري.

Source akhbaar24

