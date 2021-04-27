صحيفة أمريكية: الرد التركي على اعتراف بايدن «نباح»

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قالت مصادر إعلامية أمريكية «إن رد الفعل التركي على اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن بإبادة الأرمن، مجرد (نباح) إذ لم تكن هناك تهديدات فورية بالانتقام».

وأكد موقع (المونيتور) الأمريكي أن الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن يشير بوضوح إلى أن رغبة واشنطن السابقة في تقديم تنازلات لإردوغان بسبب عضوية تركيا في الناتو قد تلاشت الآن، وذكر أن وزارة الخارجية التركية اعتبرت أن بايدن فتح جرحا عميقا يقوض العلاقات بين البلدين.



وغرد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عبر تويتر قائلا «الكلمات لا تستطيع تغيير التاريخ أو إعادة كتابته. الانتهازية السياسية هي أكبر خيانة للسلام والعدالة. نحن نرفض تماما هذا البيان القائم فقط على الشعبوية».. وفقا لموقع (24) الإماراتي.

وأشارت إلى أن تركيا أمضت عقودا وأنفقت ملايين الدولارات لمنع الكونجرس الأمريكي والرئيس من الانضمام إلى أكثر المؤرخين مصداقية في وصف مأساة عام 1915 بإبادة جماعية، وخسرت المعركة في الكونجرس في 2019، وأصبح بايدن اليوم أول رئيس أمريكي يستخدم المصطلح في بيان رسمي للاحتفال بالذكرى السنوية.

وجاء بيان بايدن بعد يوم واحد من أول مكالمة هاتفية له بصفته رئيسا مع إردوغان، أطلعه فيها مسبقا على القنبلة التي كان على وشك إطلاقها، وفقا لمسؤولين مطلعين على الأمر.

وتعد العلاقات التركية الأمريكية في أدنى مستوياتها بالفعل بسبب عدد من القضايا الشائكة، أبرزها شراء أنقرة صواريخ (إس-400) الروسية التي تقول واشنطن إنها تشكل تهديدا لطائرات الناتو.