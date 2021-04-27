أخبار السعودية اليوم.. «الغذاء والدواء» تفنِّد 4 مفاهيم خاطئة حول اللقاحات.. و«الصحة» تنصح بإجراءين للوقاية

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث بينت وزارة الصحة الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (414219) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (397587) حالة, وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (9) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6922) حالة كما تم إجراء (64782) فحصًا مخبريًا، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الأربعاء، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات برد على نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وإلى التفاصيل:

بالفيديو.. تطبيق «خطة طوارئ» بالحرم بعد العاصفة الرعدية

يشهد المسجد الحرام، تطبيق خطة الحالة الطارئة، بعد هطول الأمطار، وتم توزيع مظلات على المعتمرين، وتتعرض منطقة مكة المكرمة لعاصفة رعدية على مرتفعاتها وفي العاصمة المقدسة؛ حيث يشهد شارع الحج هطول زخات من المطر بشكل كثيف فيما انخفضت درجة الحرارة إلى 25 درجة مئوية، من جهتها حذرت إمارة مكة المكرمة من الجلوس في مجاري السيول أو عبورها، مع تجنب المجازفة بتجاوز مجاري السيول فقد تداهم المياه المركبات ويزداد منسوبها بسرعة عالية فيتعذر مغادرتها.

فيديو يوثق امتلاء صحن الطواف بـ«الحرم» لأول مرة منذ بداية الجائحة

وثق مقطع فيديو، نشرته قناة الإخبارية عبر موقع «تويتر»، امتلاء صحن الطواف بالمسجد الحرام، وذلك لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا، يأتي ذلك بعد قرار وزارة الحج والعمرة، بأن التحصين شرط للحصول على تصريح أداء العمرة، وكان المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد، قد قال إن عدد المستفيدين من تطبيق اعتمرنا بلغ أكثر من 15 مليون مستفيد حتى الآن، مؤكدًا أن التحصين شرط للحصول على تصريح أداء العمرة.

وزارة الصحة تذكر بإجراءين للوقاية من كورونا بعد تسجيل 1277 حالة حرجة

أكدت وزارة الصحة أهمية لبس الكمامة وترك مسافة والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا ، مهيبةً بالجميع إلى ضرورة التقيُّد بالتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1045) حالة مؤكدة تعافي (983) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9710) حالات منها (1277) حالة حرجة.

«الغذاء والدواء» تفنِّد 4 مفاهيم خاطئة حول لقاحات فيروس كورونا

فندت الهيئة العامة للغذاء والدواء 4 مفاهيم خاطئة حول اللقاحات، وردت عليها بالأدلة العلمية، وقالت إن الادعاء بأن «بعض الأمراض التي تستخدم لها اللقاحات بدأت بالفعل بالاختفاء قبل إدخال هذه اللقاحات»، ليس صحيحا لأن الدراسات والتقارير المنشورة في هذا المجال أثبتت إمكانية عودة الأمراض في حال إيقاف استخدام لقاحاتها، وحول الزعم بـ «وجود تقارير بشأن عدم فاعلية هذه اللقاحات وإمكانية ظهور المرض لدى المطعمين» قالت الهيئة: إن حدوث مثل هذه الحالات يكون محدودا جدا، كما أن فرصة ظهور المرض لدى الأطفال غير المطعمين قد تصل إلى 100% بينما لا يزيد على 1- 2 % عند الأطفال المطعمين.

مدير المرور: إغلاق طرق بمكة بسبب هطول الأمطار الغزيرة

أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، أنه تم إغلاق بعض الطرق في مكة المكرمة؛ نظرًا لهطول أمطار غزيرة، مطالبا مرتادي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر، مضيفًا أنه يوجد تكامل مع الجهات المعنية بالأرصاد، لذلك تم الانتشار ميدانيًا لكل الأجهزة الأمنية في المحاور بناء على التوقعات بهطول الأمطار وتأثرت المحاور الرئيسة بتجمعات المياه.

احتساب الموظف السعودي في نطاقات.. وزارة الموارد البشرية تحدد المدة المطلوبة

جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المدة المطلوبة لاحتساب الموظف السعودي في برنامج «نطاقات»، وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء»، بموقع «تويتر»، إنَّ الموظف السعودي يتم احتسابه بشكل تدريجي في برنامج «نطاقات» وذلك خلال 26 أسبوعا .

خريطة الأمطار والسيول.. «الحربي» يتوقع المناطق المتأثرة بالحالة المناخية

توقع خبير الأرصاد عبد الله الحربي، اليوم الثلاثاء، خريطة المناطق المتأثرة بالرياح الجنوبية الرطبة على البحر الأحمر، وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، يتوقع هبوب رياح جنوبية رطبة على البحر الأحمر تدفع بالرطوبة وبخار الماء نحو تهامة والمرتفعات الجنوبية والمرتفعات والمنحدرات الغربية واليوم تتدفق سيول مع غزارة هطول الأمطار على كل المرتفعات وشرقها، بالإضافة لتحسن الأوضاع على القصيم وغرب الوسطى.

«أمطار رعدية» تستمر عدة أيام.. والدفاع المدني يحذر 8 مناطق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية، ابتداء من يوم الغد حتى الأحد المقبل, على أجزاء من مناطق المملكة, تتأثر جراءها مناطق (عسير، الباحة، جازان، نجران، مكة المكرمة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

5 مناطق تتأثر بأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات بَرَد.. الأربعاء

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الأربعاء، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات بَرَد على نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما توقع المركز، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

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