متحدث «الأرصاد»: السعودية تمر بأجواء مناخية انتقالية

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القطحاني، إن الفترة المطيرة الحالية مرحلة ربيعية تستمر في فصل الربيع وتتفاوت بين خفيفة إلى متوسطة وقد تكون غزيرة في بعض المناطق، لافتا إلى أن أجواء المملكة تمر بمرحلة انتقالية تسمى «الفترة الربيعية».

وتابع القحطاني لـ «الإخبارية»: إن هطول الأمطار في مكة المكرمة من المتوقع استمراره خلال الساعات المقبلة، لافتا إلى أن الرياح النشطة المثيرة للأتربة بفصل الربيع واردة، فضلا عن تكون سحب ركامية رعدية ممطرة التي يصاحبها الرياح الهابطة التي تساهم في إثارة الأتربة وانخفاض مستوى الرؤية.

إلى ذلك توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الأربعاء، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات بَرَد على نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، مشيرا إلى استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

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