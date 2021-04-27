قضية تهريب المخدرات للسعودية.. وزير داخلية لبنان يطلع عون على نتائج التحقيقات

أطلع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي، لرئيس الجمهورية ميشال عون، على نتائج التحقيقات الجارية في قضية تهريب المخدرات إلى السعودية.

وناقش عون مع فهمي (خلال اتصال هاتفي)، نتائج التحقيقات الجارية ومسار الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع الموسع الذي عقد أمس، في قصر بعبدا وما توافر من معطيات لدى الأجهزة الأمنية.

وأبلغ فهمي عون باتصال أجراه مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مؤكدا «إدانة لبنان لعملية التهريب وكل ما يمس أمن المملكة واستقرارها وسلامة شعبها»، واطلعه على الإجراءات التي اتخذها لبنان في هذا الصدد.

وأعلنت السعودية منع دخول منتجات الخضار والفواكه اللبنانية بعد ضبط ملايين حبوب المخدرات في شحنة رمان كانت في طريقها لمدينة الدمام.

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