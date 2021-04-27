الأحوال المدنية.. الفريق «اليحيى» يوجه بالعمل المسائي خلال رمضان

أتاحت الأحوال المدنية تقديم خدماتها للمستفيدين الحاصلين على مواعيد من منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر»، في الفترة المسائية خلال شهر رمضان المبارك في عدد من المناطق عبر مكاتب للنساء والرجال.

وتستقبل المكاتب المستفيدين من خدمات الأحوال من الساعة الـ9 مساءً وحتى الـ1 صباحًا طيلة أيام الأسبوع، باستثناء الجمعة والسبت مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا

ويأتي هذا التوجيه ضمن سعي وكيل وزارة الأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، لتحسين ورفع كفاءة العمل لخدمة المواطنين والمقيمين، واستكمالاً لجهوده مند تولى مهام عمله وكيلاً لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بعد صدور قرار سمو وزير الداخلية بتكليفه وكيلاً لوكالة الأحوال المدنية، بداية من 1 رجب لعام 1442هـ، بالإضافة إلى عمله مديراً عام للجوازات.

يُشار إلى أن الأحوال المدنية قد أعلنت قبل أسابيع التوسع في خدماتها الإلكترونية التي تقدمها عبر منصاتها المختلفة تسهيلًا للمواطنين والمقيمين، حيث أضافت (5) خدمات جديدة لقائمة خدمات منصة «أبشر أفراد»، تمثلت في خدمة طلب تعديل المؤهل الدراسي، وخدمة طلب تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية، وخدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية، وخدمة طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم، وخدمة تحسين المطورة.

كما أطلقت النسخة المطورة من خدمة «أبشر» الموجهة للصم وضعاف السمع، التي تتيح للموظف أو المستفيد التواصل عبر تقنية (QR Code) مع مترجم لغة الإشارة في مركز الاتصال المرئي الموحد من خلال نقاط الاتصال في كل محطات تقديم الخدمة بالأحوال المدنية حول المملكة، بالإضافة لخدمات تسجيل واقعات الولادة والوفاة في ممثليات المملكة في الخارج، حتى تسهل الخدمة التي تنفذ من خلال الربط الإلكتروني بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، على المواطنين المقيمين بالخارج من طلب تسجيل واقعات الولادة والوفاة التي تحصل لهم في الخارج من خلال ممثليات المملكة في الدول التي يقيمون بها.

اقرأ أيضًا:

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في مناطق عدة بالمملكة