«المرور»: مقطع المركبات بدون لوحات «قديمة» وتم ضبط مخالفين

أوضح المرور السعودي، حقيقة مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص وجود مخالفات لمركبات بدون لوحات، مشيرًا إلى أنها كانت قبل عدة أشهر، وقد تم ضبط عدد من السيارات المخالفة.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «المرور السعودي يوضح أن المقطع المتداول عن وجود مخالفات لمركبات بدون لوحات بأحياء في شرق الرياض كان قبل عدة أشهر، وقد تم ضبط عدد من السيارات المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور».

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