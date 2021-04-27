مواطن و3 مقيمين يتاجرون في الأوراق المالية المزيفة قبل ضبطهم بالرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 4 أشخاص امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 4 أشخاص، مواطن و3 مقيمين من الجنسية السودانية.

وأضاف: إن أعمار المتهمين تتراوح بين العقدين الخامس والسادس، وقد امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة، بترويجهم لبيع ما يعادل (8,000,000) دولار أمريكي مزيفة مقابل مبلغ (2,000,000) ريال سعودي، متّخذين من وحدة سكنية بأحد أحياء الرياض مقرًّا لهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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