السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يفتتح مختبر الجزيئات الحيوية PCR لفحص كورونا المستجد



حفر الباطن 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

افتتح صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم مختبر الجزيئات الحيوية PCR ، بالمختبر الإقليمي وبنك الدم بصحة المحافظة ، الذي يتيح إجراء الفحص المخبري لفيروس

ورفع سمو محافظ حفر الباطن الشكر والتقدير لولاة الأمر- حفظهم الله - على ما يولونه من عناية فائقة بصحة المواطن والمقيم، وبما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم سخي واهتمام كبير من قيادة البلاد - حفظها الله - والتوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة، مثمناً الجهود التوسعية والتطويرية التي تبذلها وزارة الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة.

من جهته قدم مدير الشؤون الصحية ناصر الصافي الشكر والتقدير لسمو محافظ حفر الباطن, مبيناً أن مختبر فحص كورونا سيتيح للمحافظة سرعة فحص حالات الاشتباه وإظهار نتائج العينات خلال ساعات، بعد أن كانت بالأيام، دون الحاجة لإرسالها الى مختبرات خارج المنطقة توفيراً للوقت والجهد .

// انتهى //

23:04ت م

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حفر الباطن 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واسافتتح صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم مختبر الجزيئات الحيوية PCR ، بالمختبر الإقليمي وبنك الدم بصحة المحافظة ، الذي يتيح إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا "كوفيد 19".ورفع سمو محافظ حفر الباطن الشكر والتقدير لولاة الأمر- حفظهم الله - على ما يولونه من عناية فائقة بصحة المواطن والمقيم، وبما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم سخي واهتمام كبير من قيادة البلاد - حفظها الله - والتوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة، مثمناً الجهود التوسعية والتطويرية التي تبذلها وزارة الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة.من جهته قدم مدير الشؤون الصحية ناصر الصافي الشكر والتقدير لسمو محافظ حفر الباطن, مبيناً أن مختبر فحص كورونا سيتيح للمحافظة سرعة فحص حالات الاشتباه وإظهار نتائج العينات خلال ساعات، بعد أن كانت بالأيام، دون الحاجة لإرسالها الى مختبرات خارج المنطقة توفيراً للوقت والجهد .// انتهى //23:04ت م0241

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