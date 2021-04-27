

المدينة المنورة 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

تشهد أسواق ومحال بيع التمور بالمدينة المنورة مع انتصاف شهر رمضان المبارك إقبالا متزايدا من المتسوقين على شراء التمور بمختلف أنواعها، وانتعاشا في المبيعات مع وفرة المنتجات من التمور .

ورصدت "واس" خلال جولة في محال التمور بالمدينة المنورة اليوم حركة شراء نشطة في السوق، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح عدد من العاملين في تلك المحال أن التمر بكافة أنواعه متوفر بالسوق، ويكثر الإقبال على أنواع معينة، تأتي في مقدمتها عجوة المدينة المنورة والسكري والخلاص ورطب الروثانة المثلج بالثلاجات، والأسعار تختلف باختلاف الأنواع وجودتها .

// انتهى //

22:56ت م

0239





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "واس" ترصد كثافة الإقبال على أسواق التمور بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.