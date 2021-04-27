السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة حائل يتسلم تقرير إنجازات الدفاع المدني بالمنطقة للعام المالي 2020



حائل 15 رمضان 1442ه الموافق 27 أبريل 2021م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز ‏نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم, مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالله بن عثمان الركيان.

و تسلم سموه خلال الاستقبال تقرير إنجازات الدفاع المدني ‏بالمنطقة للعام المالي2020م, منوهاً سموه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لتطوير آليات العمل في الدفاع المدني، بمتابعة من سمو وزير الداخلية, وذلك حرصاً على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأعرب سموه عن شكره لجهود رجال الدفاع المدني بالمنطقة، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق .

من جهته عبّر اللواء الركيان عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على ما يجده رجال الدفاع المدني بالمنطقة من دعم وتشجيع، مؤكداً حرصه وزملائه على مضاعفة الجهود وتطوير الأداء إلى الأفضل بإذن الله.

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22:44ت م

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